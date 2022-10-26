В Тамбове прошли 550 субботников

В Тамбове продолжаются субботники в рамках осеннего месячника по наведению порядка и чистоты. В октябре территории 138 дворов многоквартирных домов и 420 улиц индивидуального жилищного фонда города стали чище. В течение всего месяца, а особенно в выходные дни, жители города собирали мусор и опавшую листву, обрезали ветки, сажали деревья, наводили порядок в цветниках.

В прошлые выходные субботники прошли на улицах Тулиновская, Володарского, бульвар Энтузиастов, Московская, Интернациональная, Куйбышева, Чичканова и других. Хорошей традицией стало завершать субботники совместным дружеским чаепитием.

Муниципальным учреждением «Спецтехуниверсал» для вывоза мусора с адресов проведения субботников, контейнерных площадок и прилегающих территорий 24 октября было задействовано 7 самосвалов и 4 погрузчика, на полигон вывезено 339 кубометров бытового и растительного мусора.

- Месячник чистоты в Тамбове продлится до 31 октября, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.