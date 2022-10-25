В Тамбове проверили качество ремонта на нескольких улицах

Представители советов микрорайонов, депутаты Тамбовской городской Думы, сотрудники комитета дорожного хозяйства и транспорта и комитета по делам горожан и связям с общественностью, а также Дирекции городских дорог проверила ход работ по ремонту дорог на ул. Чичерина, Ореховой и Южной.

В результате обследования обнаружилось скопление и застой воды на пересечении ул. Чичерина с внутриквартальным проездом между домами 44в и 54а, а также при въезде на дворовую территорию дома №2 по ул. Чичерина и на парковке автотранспорта напротив дома №11. Эти недочеты образовались в ходе ремонтных работ, их необходимо устранить.

На улице Южной члены группы общественного контроля предложили обустроить пешеходный переход в районе пересечения улиц Астраханской и Южной.

- Все замечания переданы подрядчикам, меры по их устранению проверит группа общественного контроля, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.