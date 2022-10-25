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НовостиОбщество25 октября 2022 10:58

Благодаря вмешательству прокуратуры у тамбовчан появилась вода

85 домовладений были подключены к водоснабжению после прокурорской проверки
Марина МАКОВЛЕВА
Прокладка сетей началась по результатам работы прокуратуры

Прокладка сетей началась по результатам работы прокуратуры

Жители села Михайловка обратились в прокуратуру Мордовского района с жалобой на плохую организацию водоснабжения. Проверка установила, что единственная водонапорная башня обслуживала только 40 домов села, остальные 85 оставались без воды.

Районная прокуратура внесла представление по факту выявленных нарушений в адрес главы органа местного самоуправления. В результате, по информации прокуратуры Мордовского района, нарушения были устранены, а водопровод наконец проложен.

Фото прокуратуры Мордовского района Тамбовской области