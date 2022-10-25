В администрации Мичуринска прошли обыски

Обыски прошли в здании мэрии и у нескольких человек

25 октября в рамках расследования уголовного дела, которое возбудили в СУ СКР по Тамбовской области по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), при помощи сотрудников регионального УМВД России прошли обыски в здании администрации города Мичуринска и по месту жительства ряда людей.

По версии следствия, жительница Мичуринска после приобретения в собственность нестационарного торгового объекта в нарушение действующего законодательства обратилась в орган местного самоуправления за разрешением на выкуп земельного участка, занимаемого этим нежилым помещением, не относящимся к объектам капитального строительства. Администрация города выкуп земельного участка разрешила. Однако сделка не состоялась, потому что нарушение вскрылось во время проверки, после чего на участок наложили арест.

- По делу продолжается проведение иных следственных действий, направленных на выяснение объективных обстоятельств произошедшего и установление виновных лиц, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.