Тамбовчанки стали победителями Всероссийского конкурса сочинений

24 октября стали известны имена ста победителей Всероссийского конкурса сочинений 2022 года. В число лучших работ вошли сочинения конкурсантов из Тамбовской области — ученицы 6 класса Сосновской школы №2 Екатерины Поповой и ученицы 11 класса школы № 4 города Рассказово Елизаветы Стребковой.

В частности, свою работу Екатерина Попова посвятила творчеству Константина Паустовского - в этом году со дня рождения писателя исполнилось 130 лет. Елизавета Стребкова в формате эссе поделилась впечатлениями от знакомства с Храмом Христа Спасителя в Москве.

Конкурс проводится с 2015 года. В нем участвуют школьники и студенты колледжей. В этом году на федеральный этап конкурса поступило 379 сочинений из 85 регионов страны. Организаторы конкурса распределили их по пяти возрастным категориям. Каждое конкурсное сочинение оценили три эксперта.

- Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений 2022 года пройдет 2-3 ноября в Москве, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.