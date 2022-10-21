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Происшествия21 октября 2022 15:54

В Тамбовской области ввели режим ЧС из-за угрозы гибели урожая

Сильные дожди привели к остановке полевых работ, что грозит миллиардными ущербами
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Регион может лишиться урожая

Регион может лишиться урожая

С 22 октября в Тамбовской области вводят режим ЧС из-за угрозы гибели урожая. Соответствующее постановление подписано главой региона Максимом Егоровым. Как рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области из-за сильных осадков, уровень которых составил от 150 до 236 процентов месячной нормы, произошло сильное переувлажнение почвы, что привело к остановке сезонных полевых работ.

- Возможная площадь гибели сельскохозяйственных культур составит более 50 000 гектаров, - сообщает ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Сумма ущерба может превысить несколько миллиардов рублей.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначили регионального министра сельского хозяйства Алену Сытову.