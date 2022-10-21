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Происшествия21 октября 2022 13:39

В Тамбовской области нетрезвый воронежский водитель пытался дать полицейскому 25 тысяч рублей

Сотрудник ГИБДД от взятки отказался
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Воронежа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

По версии следствия, вечером 16 сентября мужчина, находясь в патрульном автомобиле пытался дать взятку в 25 пять тысяч рублей инспектору ДПС ОГИБДД МОМВД России «Мордовский» за несоставление протокола об административном правонарушении по факту управления им транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, положив купюры в бардачок. Полицейский от незаконного денежного вознаграждения отказался и сообщил о случившемся в дежурную часть.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.