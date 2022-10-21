Тамбовчанин слил 140 литров топлива с техники агрофирмы

В полицию Токарёвского района поступило сообщение о краже, которая произошла на агрофирме в деревне Малая Ящерка. Здесь с рабочей техники пропало топливо. Полицейские нашли и задержали подозреваемого в краже – 54-летнего мужчин. Выяснилось, что еще летом он украл со служебного трактора 140 литров дизельного топлива, слил его в канистры и отнес к себе домой. Позже горючее он собирался продать. Похищенное нашли и изъяли.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (Кража), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.