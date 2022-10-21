Тамбовчанин из ревности пытался убить подругу

В суде вынесли приговор 35-летнему жителю Кирсанова, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что в декабре прошлого года фигурант через сайт знакомств познакомился с 35-летней женщиной и стал периодически приезжать к ней в гости. 7 июля этого года он снова приехал в Уварово к своей знакомой, где около подъезда ее дома на почве ревности нанес женщине множественные ножевые ранения, после чего сел в машину и уехал. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи она осталась жива.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговор в законную силу не вступил.