Тамбовчанин стал жертвой обмана при покупке тепловизора

В полицию Тамбова с заявлением о мошенничестве обратился 43-летний местный житель. Он рассказал, что на сайте бесплатных объявлений обнаружил объявление о продаже тепловизора стоимостью 203 тысячи рублей. При переписке с продавцом мужчина договорился о покупке устройства. После этого продавец скинул ссылку для оформления сделки. Следуя указаниям, тамбовчанин перечислил деньги на указанный счет. Но товар покупателю так и не пришел, а продавец перестал выходить на связь.

- Возбуждено уголовное дело по признакам по ч. 2 ст. 159 УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.