На улице Пролетарской в Тамбове водитель сбил опору ЛЭП

За несколько дней это уже вторая опора ЛЭП, "пострадавшая" на Пролетарской Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в результате которой пострадали двое, произошла 19 октября в 10 часов 55 минут в районе дома №210 на улице Пролетарской города Тамбова. 37-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21013» не справился с управлением машиной, наехал на бордюрный камень, а потом протаранил бетонную опору ЛЭП.

- В ДТП получили травмы водитель и 35-летняя пассажирка автомобиля, на автомобиле скорой помощи пострадавших доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа. Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.