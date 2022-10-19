В Тамбовской области объявили режим повышенной готовности

В регионе примут меры для усиления безопасности

19 октября президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Наряду с этим средний уровень реагирования устанавливается в Крыму, Краснодарском крае, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Севастополь. Во всех регионах ЦФО и ЮФО, в том числе в Тамбовской области объявляется уровень повышенной готовности, а также издан указ, предполагает дополнительные полномочия для руководителей этих субъектов.

- Для исполнения этих указов мы примем все необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения на территории области, - говорит глава региона Максим Егоров. - Отдельно обращаю внимание, что в настоящее время никаких решений, меняющих привычный образ жизни региона, вводить не планируется. Мной приняты все необходимые решения и отданы распоряжения для выполнения задач по устойчивому функционированию предприятий всех форм собственности, объектов социального назначения, приняты необходимые меры безопасности. Все областные службы работают в тесной координации сил и в рабочем режиме.