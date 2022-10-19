Тамбовчанин за рулем иномарки «догнал» на трассе КамАЗ

В ДТП пострадала пожилая пара Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегрузного автомобиля произошла 18 октября в 18 часов 19 минут на 86 километре автодороги «Тамбов-Пенза» Кирсановского района. 71-летний мужчина, управляя автомобилем «FIAT ALBEA», столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем КамАЗ Т2640 в составе полуприцепа «MEGA MNW3» под управлением 51-летнего мужчины.

- В результате аварии медицинская помощь понадобилась водителю иномарки и его 71-летней пассажирке, женщину на скорой доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.