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Происшествия19 октября 2022 7:18

Тамбовчанин за рулем иномарки «догнал» на трассе КамАЗ

В аварии пострадали два человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В ДТП пострадала пожилая пара

В ДТП пострадала пожилая пара

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегрузного автомобиля произошла 18 октября в 18 часов 19 минут на 86 километре автодороги «Тамбов-Пенза» Кирсановского района. 71-летний мужчина, управляя автомобилем «FIAT ALBEA», столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем КамАЗ Т2640 в составе полуприцепа «MEGA MNW3» под управлением 51-летнего мужчины.

- В результате аварии медицинская помощь понадобилась водителю иномарки и его 71-летней пассажирке, женщину на скорой доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.