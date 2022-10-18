На севере Тамбова при строительстве сетей погибли двое рабочих

Землей засыпало двоих рабочих

18 октября около 14 часов в районе пересечения улиц Веселой и Шатрова в северной части города Тамбова при проведении работ произошло ЧП. Как сообщили в прокуратуре Тамбовской области, подрядная организация выполняла здесь работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения для муниципальных нужд. Внезапно в траншее глубиной около 3 метров обвалился грунт, находившиеся в ней работники подрядной организации 40 лет и 41 года погибли.

- На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Октябрьского района. По факту смерти двух человек проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Кроме того, прокуратурой организовано проведение проверки соблюдения требований законодательства при исполнении муниципального контракта.

Фото прокуратуры Тамбовской области