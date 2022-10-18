Тамбовчанку обязали заплатить больше 60 тысяч рублей женщине, которую укусила ее овчарка

В Рассказовском районном суде частично удовлетворили исковые требования местной жительницы, которая потребовала возмещения вреда здоровью, причиненного в результате укуса собаки.

Как следует из материалов гражданского дела, в апреле этого года хозяйская овчарка набросилась на женщину и покусала ее. Травмы, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, расценили как легкий вред здоровью. После нападения собаки пострадавшая обратилась к медикам скорой помощи, а затем продолжила амбулаторное лечение у врача травматолога и врача терапевта. Хозяйка овчарки не извинилась перед ней и никак не пыталась загладить свою вину, поэтому жительница Рассказово обратилась в суд. Владелица собаки не признавала вину и убеждала суд, что истицу могло покусать другое животное. Якобы, она оговаривает ее пса из-за того, что между ними сложились конфликтные отношения, а пострадавшая вымогала у нее деньги.

На суд решил, что вред здоровью причинён по вине ответчика, которая не обеспечила надлежащий контроль за своей собакой. Доказательств, подтверждающих довод ответчика о том, что вред истцу причинен в результате укусов чужой собаки, в судебное заседание не представили.

- Суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 60 000 руб., материальный ущерб в сумме 3 116 руб. и судебные расходы по оплате госпошлины в сумме 400 руб, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - В остальной части исковые требования оставлены без удовлетворения. Решение суда в законную силу не вступило.