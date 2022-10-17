В Мичуринске открывается фестиваль «На родине Владимира Зельдина»

17 октября открывается II Международный театральный фестиваль «На родине Владимира Зельдина». В 18 часов актёры Центрального академического театра Российской Армии приглашают зрителей на спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» (12+) по пьесе А.Н. Островского в постановке заслуженного артиста РФ, режиссера Андрея Бадулина.

Фестиваль «На родине Владимира Зельдина» будет идти всю неделю – с 17 по 23 октября. Он посвящен теме «Ее Величество Женщина» и включает в программу спектакли классического и современного репертуара, а также спектакли из репертуарной афиши народного артиста СССР Владимира Зельдина.

В фестивале примут участие театры из Москвы, Орла, Санкт-Петербурга, Таганрога, Вольска, Ельца, уральского города Ирбит, а также молодёжный театр Белоруссии и драматический театр Буинска республики Татарстан.

- Участникам фестиваля предоставляется возможность посетить родину Владимира Зельдина, познакомиться с его уникальной биографией, пройтись по старинным улочкам, которые помнят великого артиста, и, конечно, выступить на сцене Мичуринского драматического театра, построенного купцами как «Театр разумных развлечений», - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

В завершающий день фестиваля, 23 октября, на большой сцене Мичуринского драмтеатра пройдет вечер памяти Владимира Зельдина. Организаторы подведут итоги фестиваля, здесь же состоится награждение.