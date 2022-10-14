Проект реконструкции коллектора на набережной утвердили в Главгосэкспертизе

Ремонт проблемного коллектора планируют закончить через год

На набережной уже в октябре стартуют работы по ремонту проходящего здесь канализационного коллектора. Трубы, уложенные в 1940 году, на сегодняшний день имеют 100%-ный износ. Не раз в районе любимого места отдыха тамбовчан происходили порывы, сточные воды попадали в реку и загрязняли её. Последний раз аварийная ситуация на набережной возникла 26 сентября. Летом этого года было принято решение о масштабной реконструкции проблемного коллектора. Заявку Тамбовской области, которая попросила займ на эти цели одобрили в июле этого года. На работы регион получит из Фонд национального благосостояния 535,1 миллиона рублей. Всего же на реализацию этого проекта, рассчитанного на 2022-2023 годы, собираются потратить около 664,5 миллионов рублей. Часть суммы добавит водоканал.

Как рассказали в РКС-Тамбов, проект реконструкции коллектора одобрили в Главном управлении государственной экспертизы, выбрана подрядная организация, которая проведёт работы.

- На следующей неделе в Тамбов приедет представитель строительной организации, который будет заниматься организацией работ непосредственно на месте, - говорит главный инженер ООО «РКС-Тамбов» Сергей Никитин. - Начнутся также работы по передислокации техники, персонала и по «разбивке» трассы.

Новые коммуникации будут проложены от пересечения улиц Набережная и Тельмана до КНС №3, которая находится на ул. Ст. Разина, 4. Их протяжённость – 2796 метра. В процессе работ изношенные железобетонные трубы заменят на полиэтиленовые диаметром 1000 мм, срок эксплуатации которых составляет не меньше 50 лет. Работы будут проводиться в основном бестраншейным методом – это позволит монтировать трубопроводные коммуникации без вскрытия грунта. Завершение реконструкции намечено на октябрь 2023 года.

Фото РКС-Тамбов