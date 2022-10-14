На улице Подгорной в Тамбове под машину попал 9-летний мальчик

Недалеко был пешеходный переход Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 13 октября в 17 часов 30 минут в районе дома 27 по улице Подгорная города Тамбова. 24-летний мужчина, управляя автомобилем «КИА ШУМА 2», сбил 9-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель не пострадал, пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.