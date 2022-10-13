В Тамбовской области вынесли приговор распространителям наркотиков

В Тамбовской области вынесли приговор шести участникам группы в возрасте от 20 до 23 лет, (трое из них в период совершения преступлений были несовершеннолетними), которых признали виновными в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ), а двое из них еще и в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 150 и 158 УК РФ.

На следствии и в суде установили, что фигуранты с марта 2019 года по апрель 2020 года размещали свёртки с наркотиками с помощью «закладок» в различных местах (тайниках) на территории города Тамбова и Тамбовского района. Участникам группы вменяется от 1 до 53 фактов незаконного сбыта наркотических средств. Их противоправная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками регионального управления МВД России.

- Приговором суда трем фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6,5 до 9 лет, всем с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, остальным – в виде 4 лет лишения свободы условно, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.