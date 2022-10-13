На улице Уральской Тамбова произошел порыв водовода

На месте работают специалисты водоканала

13 октября произошло повреждение водовода в районе улицы Уральской, 83. Течь образовалась из-за сильной коррозии трубы. На месте сейчас работает аварийная бригада «РКС-Тамбов». Специалисты намерены заменить участок стальной трубы диаметром 200 миллиметров и длиной 3,5 метра на трубу из нержавеющей стали.

- На время проведения работ временно будет ограничена подача холодной воды для жителей 60 домов частного сектора, - сообщает пресс-служба РКС-Тамбов.

Фото РКС-Тамбов