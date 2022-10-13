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Происшествия13 октября 2022 8:54

На улице Уральской Тамбова произошел порыв водовода

Без холодной воды остались 60 домов частного сектора
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
На месте работают специалисты водоканала

На месте работают специалисты водоканала

13 октября произошло повреждение водовода в районе улицы Уральской, 83. Течь образовалась из-за сильной коррозии трубы. На месте сейчас работает аварийная бригада «РКС-Тамбов». Специалисты намерены заменить участок стальной трубы диаметром 200 миллиметров и длиной 3,5 метра на трубу из нержавеющей стали.

- На время проведения работ временно будет ограничена подача холодной воды для жителей 60 домов частного сектора, - сообщает пресс-служба РКС-Тамбов.

Фото РКС-Тамбов