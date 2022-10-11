Тамбовские санитарные врачи нашли нарушения при организации питания в школах и больницах

В 437 школах Тамбовской области в новом 2022-2023 учебном году приступили к обучению больше 97 тысяч учащихся, из них 41,0 тысяча учащихся начальной школы. Во всех школах ребят обеспечивают питанием. Из 437 пищеблоков 418 пищеблоков работают на сырье, 19 пищеблоков работают как буфеты-раздаточные. 335 школ готовят питание самостоятельно.

В 102 школах Тамбовской области (г.Тамбов, г.Мичуринск, г.Рассказово, г.Кирсанов и Тамбовский район) организуют питание 2 оператора питания: ООО «Новая система услуг» и МУП «Школьник».

Перед началом учебного года специалисты управления рассмотрели 114 вариантов примерных меню питания учащихся 1-4 классов и 5-11 классов. Все меню прошли согласование.

С начала нового 2022-2023 учебного года прошли внеплановые проверки в 83 школах. Все проверки проводятся с лабораторным контролем качества поступающих пищевых продуктов и готовых блюд.

- Выявлены нарушения требований санитарного законодательства в 8 школах: замечания по ведению документации по организации питания, отсутствие сопроводительной документации на поставляемые продукты и режимные вопросы (обработка инвентаря, уборка помещений). В адрес юрлиц выдали предписания об устранении выявленных нарушений, вынесено 8 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 26 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

На контроле санитарных врачей находятся 39 больниц. За истекший период 2022 года они проверили 8 учреждений, из которых в 3-х были выявлены нарушения, касающиеся организации питания больных (санитарно-технического состояния пищеблока и несоответствия обеда предъявляемым требованиям по калорийности). Наложено 4 штрафа на общую сумму 4 тысяч рублей.