В Тамбове произошла массовая авария с участием четырех автомобилей

Участниками аварии стали несколько машин Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, участниками которой стали четыре автомобиля, произошла 10 октября в 16 часов 25 минут, в районе дома 57 по улице Мичуринской города Тамбова,. 66-летний мужчина, управляя автомобилем «ЛАДА ГРАНТА», столкнулся с автомобилем «RENAULT LOGAN» под управлением 65-летнего водителя. От удара иномарка продвинулась вперед и врезалась в «HYUNDAI GETZ», за рулем которого была 43-летняя женщин. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в «SKODA RAPID» под управлением 56-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получил водитель «ЛАДА ГРАНТА», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.