В тамбовский детский сад с нарушениями поставляли мясную продукцию

Летом этого года во время отбора проб продукции животного происхождения в социальных учреждениях региона, специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям установили нарушения поставки мясной продукции в один из детских садов региона.

Выяснилось, что в учреждение поставлялась замороженная говяжья печень без маркировки. При анализе ФГИС «Меркурий» и товарно-транспортной накладной было установлено, что поставляемую продукцию произвели в Аргентине, а поставщик должен был поставлять отечественную печень. Помимо этого, здесь нашли мясо птицы без ветеринарно-сопроводительных документов, что не позволяло ее идентифицировать.

- Сведения о недобросовестном поставщике направлены в региональное управление образования и науки, а материалы дела о фактах поставки продукции с нарушениями требований законодательства РФ переданы в прокуратуру для принятия мер в рамках полномочий, - сообщают в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.