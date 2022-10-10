Тамбовчанка присвоила забытый в магазине чужой кошелек

7 октября в Мичуринске в микрорайоне Кочетовка произошла кража. 73-летняя женщина зашла в сетевой магазин за покупками и забыла свой кошелёк с деньгами на прилавке, когда пенсионерка вернулась назад, то не обнаружила его на месте.

Женщина обратилась в полицию. Сотрудники следственно-оперативной группы выехали на улицу Украинскую и опросили персонал магазина, а также изъяли запись с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент кражи. Вскоре полицейские задержали 68-летнюю женщину, которая забрала кошелёк с 4800 рублями. Большую часть денег она успела потратить, оставшиеся вернули владелице.

- Разбирательство по этому делу продолжается, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.