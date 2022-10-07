В Тамбовской области действовала ОПГ, которая присваивала средства, выделенные на жилье для ветеранов

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской установили и задержали группа лиц, которых сейчас обвиняют в совершении афер с сертификатами на получение денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские провели обыски по месту жительства и работы предполагаемых преступников, изъяли компьютерную и техническую документацию. По решению суда организатора группы – 34-летнего жителя города Моршанска – отправили под домашний арест. Трое других участников - работники риэлторской компании – находились под подпиской о невыезде.

По версии следствия, обвиняемые с сентября 2014 года по декабрь 2019 года подделывали документы для получения субсидий из федерального бюджета на обеспечение жильем нуждающихся ветеранов Великой Отечественной войны; формально условия проживания ветеранов ухудшались для получения соответствующих выплат. Пакет фальсифицированных документов они направляли в государственное учреждение, тем самым вводя в заблуждение ответственных работников управления социальной защиты и семейной политики области. Из государственного бюджета на приобретение жилья ветеранам выделялись денежные средства, которые обвиняемые обналичивали и присваивали. Жертвами мошенников стали четыре ветерана Великой Отечественной войны. Государству нанесли ущерб в четыре миллиона рублей.

Полицейские выявили преступную схему, которую использовали обвиняемые: после получения компенсации на имя ветерана Великой Отечественной войны приобреталась квартира, принадлежащая обвиняемым и их родственникам, а через какое-то время эта же квартира перепродавалась обратно человеку, которому она принадлежала. Определенный процент от сделки мошенники забирали себе.

В ходе следствия на имущество членов группы наложили арест. После решения суда его реализуют и возместят ущерб, причиненный бюджету РФ.

- В конце сентября текущего года расследование уголовного дело было закончено. С обвинительным заключением, подписанным заместителем прокурора Тамбовской области, оно направлено в суд Моршанского района для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - За совершение мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере, предусмотрено до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.