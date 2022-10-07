Следователи проверят, как в мэрии Тамбова ведут работу с бездомными собаками

В мае этого года на детской площадке во дворе многоквартирного дома по улице Астраханской города Тамбова трехлетнюю девочку укусила бездомная собака, в результате чего ребенку потребовалась медицинская помощь. В суде с городской администрации в пользу законного представителя малолетней по решению суда взыскали компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

- По данному факту руководителем СУ СКР по Тамбовской области инициировано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будет дана правовая оценка полноте и своевременности мер, принимаемых органом местного самоуправления по организации отлова животных без владельцев на территории областного центра, - сообщает СУ СКР по региону.