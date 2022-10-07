В Тамбове на ул. Интернациональной в аварии пострадали три человека

В больницах оказались три человека Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы двое взрослых и 6-летний ребенок, произошла 6 октября в 18 часов 5 минут в районе дома №63 по улице Интернациональной города Тамбова. 53-летний водитель «ВАЗ 21213», не предоставил преимущество в движении и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Веста» под управлением 32-летнего мужчины.

- В результате дорожно- транспортного происшествия водитель «ВАЗ 21213» не пострадал, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Водителя «Лада Веста», а также его пассажиров – 27-летнюю женщину и 6-летнего ребенка доставили в больницы.