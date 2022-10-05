В Тамбовской области задержали москвичей с крупной партией героина

4 октября сотрудники управления наркоконтроля области в Тамбове на улице Мичуринской остановили для досмотра легковой автомобиль с номерами соседнего региона. В салоне авто находилось трое жителей Московской области. В ходе их личного досмотра оперативники УКОН обнаружили пакетики с героином, общим весом 350 граммов. Наркотик был расфасован в 350 пакетиков по 1 грамму и предназначался для размещения закладок на территории нашего региона. Наркокурьеров задержали, они дали признательные показания.

- В настоящее время наркотик отправили на экспертизу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по п.г ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Отрабатывается причастность задержанных к аналогичным преступлениям на территориях других регионов.