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Происшествия5 октября 2022 13:35

В Тамбовской области задержали москвичей с крупной партией героина

350 пакетов были подготовлены для размещения в закладках
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

4 октября сотрудники управления наркоконтроля области в Тамбове на улице Мичуринской остановили для досмотра легковой автомобиль с номерами соседнего региона. В салоне авто находилось трое жителей Московской области. В ходе их личного досмотра оперативники УКОН обнаружили пакетики с героином, общим весом 350 граммов. Наркотик был расфасован в 350 пакетиков по 1 грамму и предназначался для размещения закладок на территории нашего региона. Наркокурьеров задержали, они дали признательные показания.

- В настоящее время наркотик отправили на экспертизу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по п.г ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Отрабатывается причастность задержанных к аналогичным преступлениям на территориях других регионов.