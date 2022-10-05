Руководитель одного из сельсоветов Тамбовщины помог освободить сына знакомого от обязательных работ

Прокурор Сосновского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Ламского сельсовета, который обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог).

По версии следствия, в октябре 2021 года к главе сельсовета обратился знакомый с просьбой посодействовать в освобождении 35-летнего сына от обязательных работ, назначенных приговором суда за совершение преступления по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», которые тот должен был отбывать на территории муниципального образования.

Имея доверительные отношения с отцом осужденного, глава сельсовета составил и заполнил табели учета рабочего времени осужденного к обязательным работам за октябрь и ноябрь 2021 года, согласно которым последний якобы отбыл обязательные работы в количестве 89 часов, после чего направил их в территориальную уголовно-исполнительную инспекцию.

- Преступные действия главы сельсовета повлекли освобождение осужденного от части наказания, назначенного последнему на основании приговора суда, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.