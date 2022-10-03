Тамбовчанка пыталась заработать на ставках, но переправила мошенникам больше миллиона рублей

В отделение полиции села Петровское обратился 27-летний мужчина, который сообщил, что его мать стала жертвой мошенничества. Выяснилось, что 57-летняя женщина нашла в интернете сайт, где предлагалось заработать на ставках на нефть и газ. При регистрации тамбовчанке «подарили» 5 000 рублей, чтобы она могла начать делать ставки. Спустя некоторое время ей поступил звонок от представителя зарубежной фирмы, на экране телефона отобразился код страны, из которой якобы поступил звонок. Собеседник объяснил, что для дальнейшего участия ей необходимо было добавить на счета еще 8 000 рублей, а потом еще и «оформить страховку» за 7 000 рублей. Затем ей предлагалось увеличить сумму, чтобы получить еще больший доход. Женщина оформила на свое имя кредит в 350 000 рублей, затем попросила сына, который тоже сначала поверил аферистам, оформить кредит на 250 000 рублей. Спустя некоторое время тамбовчанка заняла у соседей еще 450 000 рублей. Все деньги - 1 050 000 рублей - она перевела аферистам. Вскоре сын женщины понял, что это мошенники и обратился в полицию, где занимаются поисками преступников.

- Настоящие брокеры не просят переводить денежные средства на какие-либо счета. Не верьте, если вам обещают огромные доходы с инвестиций. Не переходите по всплывающим ссылкам в интернете, часто этим приемом пользуются именно мошенники, - напоминают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.