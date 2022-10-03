В Тамбове отапливается почти 800 домов

В Тамбове продолжают подключать к теплу жилые дома. По данным городской администрации, к понедельнику теплоноситель подан в 782 многоквартирных дома. Также выросло число отопляемых учреждений соцсферы. Теплом обеспечены 69 зданий детских садов, 37 школ и 55 медучреждений.

Отопительный сезон в учреждениях образования, здравоохранения и культуры Тамбова стартовал 20 сентября, а в жилые дома тамбовчан тепло начало приходить с 28 сентября.

- Все пуско-наладочные работы в жилом секторе должны завершиться до 11 октября, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.