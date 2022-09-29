В Тамбове на улице Гастелло произошел порыв водовода

29 сентября из-за повреждения водопровода диаметром 300 мм на пересечении улиц Гастелло и Районной произошло снижение давление холодной воды в жилых домах части Советского района города. Снижение давления или отсутствие воды могли ощутить жители Бастионной, Киквидзе, Летки, а также ряд других улиц. В связи с этим также были остановлены несколько котельных.

В настоящий момент на месте работает бригада «РКС-Тамбов», ведется локализация возникшей ситуации. Проведенные мероприятия уже позволили набрать необходимое давление, чтобы минимизировать отключение воды и в ближайшее время снова запустить в работу котельные.

- «РКС-Тамбов» приступил к началу ремонтных работ, их ход контролируют представители администрация города, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.