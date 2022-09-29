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Происшествия29 сентября 2022 8:43

В Тамбовском районе водитель врезался в столб ЛЭП

В аварии получили травмы два человека, в том числе 17-летний подросток
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Двое травмированных оказались в больнице

Двое травмированных оказались в больнице

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 28 сентября в 8 часов 25 минут на 446 километре автодороги Р-22 «Каспий» Тамбовского района. 21-летний мужчина, управляя автомобилем «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО», вылетел с дороги и врезался в опору ЛЭП).

- В результате ДТП водителя и его 17-летнего пассажира на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.