В Тамбовской области произошла авария с участием большегруза и двух легковушек

Спасатели вытащили из помятого салона двух человек Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

28 сентября в 8 утра в Рассказовском районе у посёлка Меховая фабрика произошло ДТП с участием 2 легковых машин и большегруза. В результате аварии два человека оказались заблокированы в салоне, их освободили сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона. Один из них погиб, второго доставили в больницу.

- На месте работали сотрудники пожарно-спасательной части 24, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области.