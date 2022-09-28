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Происшествия28 сентября 2022 7:55

В Тамбовской области произошла авария с участием большегруза и двух легковушек

В машине оказались заблокированы 2 человека, один из них погиб
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Спасатели вытащили из помятого салона двух человек

Спасатели вытащили из помятого салона двух человек

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

28 сентября в 8 утра в Рассказовском районе у посёлка Меховая фабрика произошло ДТП с участием 2 легковых машин и большегруза. В результате аварии два человека оказались заблокированы в салоне, их освободили сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона. Один из них погиб, второго доставили в больницу.

- На месте работали сотрудники пожарно-спасательной части 24, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области.