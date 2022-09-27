Клещи искусали больше 2 тысяч тамбовчан

По данным регионального управления Роспотребнадзора, к 27 сентября в медицинские организации обратилось 2007 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 659 детей (за аналогичный период прошлого года отмечено 2152 обращения, в том числе 588 детей).

В 13,8% случаев присасывание клещей произошло на природе, в 82,4% – на территории населенных пунктов, 3,8% – на приусадебных участках.

В этом году специалисты исследовали 1861 экземпляров клещей, из них 1765 снятых с людей и 96 добытых из природных биотопов. В 22,5% получили положительный результат, в том числе 17,7% на клещевой боррелиоз, 0,2% – на моноцитарный эрлихиоз человека и 4,6 % – на гранулоцитарный анаплазмоз человека.

- Пострадавшим организовали экстренную профилактику и медицинское наблюдение, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.