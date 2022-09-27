Тамбовчанин набросился на соседа с кувалдой

21 апреля этого года в полицию поступила информация о травмировании жителя поселка Дмитриевка. Выяснилось что на приусадебном участке, расположенном на улице Юбилейной возникла бытовая ссора между двумя соседями из-за размежевания земли. 66-летний мужчина избил 51-летнего знакомого кувалдой, причинив ему травмы пальцев рук. Травмированного доставили в райбольницу, где при обследовании ему диагностировали переломы. Судебно-медицинская экспертиза посчитала, что пострадавшему причинили вред здоровью средней тяжести. Его обидчика задержали.

- В ходе расследования уголовного дела были установлены все обстоятельства преступления по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному грозит до трех лет лишения свободы.