На Полынковском кладбище Тамбова укрепляют дороги

На Полынковском кладбище рабочие «Спецтехуниверсала» укрепляют дороги. Это необходимо для удобства проезда автомобилей и прохода людей по территории кладбища в сырую погоду.

Часть из проездов будет укреплена полностью, где-то предстоит выполнить ямочный ремонт. Первый этап укрепления проездов на кладбище рабочие «Спецтехуниверсала» должны завершить в начале октября.

- Сама территория кладбища занимает порядка 100 га и этот вопрос дорог волновал людей, которые посещают это кладбище. В настоящее время передан инертный материал, так называемый фрез от Дирекции городских дорог. На основании договора этот фрез передан комитету благоустройства. Наше учреждение осуществляет перевоз и разравнивание этого материала на дорогах, которые находятся на балансе нашего учреждения, - говорит и.о. директора МБУ «Спецтехуниверсал» Константин Петров.