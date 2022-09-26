В Тамбовской области в пожаре погиб 46-летний мужчина

Сгорел частный дом, расположенный в поселке Токаревка Фото: СУ СК России по Тамбовской области

25 сентября в р.п. Токаревка загорелся жилой дом, расположенный на улице 40 лет Октября. В результате трагедии погиб 46-летний хозяин дома.

- Обстоятельства его гибели и точную причину возгорания устанавливают следователи Уваровского МСО СУ СК России по Тамбовской области, - сообщает СУ СКР по региону.- Начата процессуальная проверка.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты