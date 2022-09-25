Новую школу на севере Тамбова построят к концу 2022 года

Школу №2 в микрорайоне «Телецентр» Тамбова должны возвести к концу 2022 года. Как сообщили в администрации региона, на 24 сентября готовность объекта составила 90%. Стоимость строительства школы - 2,6 миллиарда рублей (из федерального и регионального бюджетов). Учебное заведение возводят по национальному проекту «Образование». Работы начались в 2021-м.

Площадь здания школы превышает 36 тысяч квадратных метров. Полностью готовы девять корпусов. В них завершается внутренняя отделка. На прилегающей территории установили спортивное оборудование, уложена плитка, ведется озеленение. Работы идут по графику. В скором времени в школу поставят оборудование. Занятия начнутся в новом учебном году.

Школа будет иметь инженерно-технологическую специализацию. Она будет работать по образовательной модели «школа – вуз – предприятие» с ориентиром на подготовку кадров для инновационного сектора промышленности.