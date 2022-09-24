ХК «Тамбов» потерпел второе домашнее поражение кряду

За 60 минут "волки" ни разу не смогли огорчить гостей. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 24 сентября, ХК «Тамбов» принимал на своем льду альметьевский «Нефтяник», занимавший перед игрой 22-е место. «Волки» располагались на 14-м. После того, как наши парни три матча кряду завершали основное время вничью, они безропотно уступили не хватающему с неба звезд оппоненту. Причем, впервые в сезоне не смогли ни разу «распечатать» ворота соперника. Гости трижды поражали цель – отличились Радель Галеев (14-я), Ислам Хасанов (16-я) и Александр Сумин (25-я). Итог – 3:0 в пользу «Нефтяника».

Таким образом, после сегодняшнего игрового дня «Тамбов» опустился на 18-е место с семью очками в активе. В ТОП-3 входят воскресенский «Химик» (12 очков), наш вчерашний обидчик «Металлург» (12) и «Югра» из Ханты-Мансийска (11). Следующий матч – против ижевской «Ижстали» - наши парни проведут 26 сентября на льду «Кристалла». Начало игры в 18:30.