Тамбовчанин украл металлическое ограждение и трубы

В дежурную часть полиции Тамбова поступило сообщение о том, что на ул. Социалистической похитили часть металлического ограждения и водопроводных труб. Кражу обнаружили сотрудники коммунальной службы, которые проводили ремонтные работы на этой территории. Материальный ущерб составил 3500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили преступника, который совершил кражу. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Похищенное он сдал в ближайший пункт приема металлолома и получил за это 290 рублей.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.