ХК «Тамбов» уступил пермскому «Молоту» по буллитам

После сегодняшнего игрового дня «Тамбов» занимает 14-е место с семью очками в активе. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 22 сентября, ХК «Тамбов» принимал на своем льду пермский «Молот» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Первую шайбу в матче пришлось ждать почти 40 минут. За секунду до ухода на второй перерыв гости повели в счете – цель поразил Березкин. На 44-й минуте Тимирев выправил ситуацию, но спустя всего 58 секунд «Молот» восстановил статус-кво. Во второй раз гостей вперед вывел Шиафотдинов. Но на 54-й минуте Мещеряков обеспечил «волкам» третью кряду ничью в основное время кряду. В овертайме команды обошлись без точных бросков, а потому победителя пришлось выявлять в серии буллитов. Победу уральцам принес Пархоменко – 3:2 в пользу «Молота».

Таким образом, после сегодняшнего игрового дня «Тамбов» занимает 14-е место с семью очками в активе. В ТОП-3 входят воскресенский «Химик» (12 баллов), «Югра» из Ханты-Мансийска (11) и красноярский «Сокол» (десять). Следующий матч – против альметьевского «Нефтяника» - наши парни проведут 24 сентября на льду «Кристалла». Начало игры в 13:00.