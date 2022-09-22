Тамбовский «Спартак» одержал первую гостевую победу в сезоне

Тамбовчане занимают десятое место с девятью очками. Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Сегодня, 22 сентября, в матче 12-го тура второй лиги в группе 3 тамбовский «Спартак» гостил в Обнинске. Играли соседи по таблице, а потому встреча имела важнейшее значение в плане турнирных перспектив. Кстати, за весь первый круг спартаковцы одержали всего одну победу – как раз над «Квантом». И на старте второй половины чемпионата тамбовчане победили своего самого удобного оппонента. Если дома «волки» устроили голевую феерию (4:2), то теперь ограничились скромными 1:0. Единственный гол в матче провел Денис Скрыпников – на 15-й минуте. Таким образом, подопечные Игоря Неучева прервали 9-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате (=3-6).

«Спартак»: Баженов, Бзикадзе, Перегудов, Дворяшин, Воловик, Скрыпников (Мишутин, 90+), Трифонов (Карпухин, 75), Белов, Ямлиханов, Чернышов, Архипов (Мызгин, 87).

После сегодняшнего игрового дня единоличное лидерство в подгруппе 1 захватил «Авангард» - 28 очков. Далее следуют брянское «Динамо» (27) и столичный «Сахалинец» (22). Тамбовчане занимают десятое место с девятью очками. В 13-м туре наши футболисты сыграют дома с московским «Строгино» (восьмое место, 17 очков).