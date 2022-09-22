Фестиваль "Виват, театр!" перенесли на конец ноября

В этом году «Виват, театр!» должен был начаться 17 октября, но из-за изменения гастрольного графика театров-участников принято решение перенести сроки проведения. Фестиваль стартует 25 ноября. В течение 10 дней жюри будет просматривать спектакли самодеятельных, учебных и профессиональных театров.

- Чествование самых талантливых молодых служителей Мельпомены запланировано на 5 декабря на торжественной церемонии закрытия конкурсной программы фестиваля, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.