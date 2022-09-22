23 сентября в Тамбове запланировано отключение электричества

В пятницу, 23 сентября, В Тамбове будут проводить ремонтные работ на объектах электроэнергетики, поэтому временно прекратится электроснабжение по ряду адресов.

На время проведения работ в трансформаторной подстанции:

с 9.00 до 11.30 ул. К. Маркса, 161;

с 14.00 до 16.30:

- ул. Советская, д. 112 а,б, г;

- ул. Интернациональная, д. 13;

- ул. К. Маркса, д. 147;

- ул. Коммунальная, д. 4а, 5, 7,9.

В связи с проведением с 8.30 до 16.00 ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:

- ул. Делегатская, д.5;

- 1-й Авиационный пр., д. 34-58, 1-57;

- 2-й Авиационный пр., д. 31-57;

- ул. Широкая, д. 1;

- Степной пр., д. 21-25;

- ул. 2-я Линия, д. 6-24, 5-15;

- ул. 3-я Линия. д. 4-16А, 3-5;

- ул. Степная, д. 2-42, 1-21.