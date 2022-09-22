3-летней тамбовчанке, которую на прогулке покусала собака, присудили 30 тысяч рублей компенсации морального вреда

В прокуратуре Советского района Тамбова провели проверку по обращению матери 3-летнейдевочки, которую укусила бездомная собака. Установлено, что в мае этого года на детской площадке во дворе многоквартирного дома по ул. Астраханской на ребенка набросилась бездомная собака, в результате девочке потребовалась медицинская помощь.

По закону полномочия по организации отлова безнадзорных животных лежит на администрации Тамбова, но, как выяснили в прокуратуре, свои обязанности мэрия должным образом не исполняла, что привело к нападению животного на несовершеннолетнюю, причинению травм и морального вреда.

- По данному факту прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о взыскании с администрации Тамбова в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Исковое заявление прокурора рассмотрено и удовлетворено. Судом в пользу несовершеннолетней постановлено взыскать сумму в размере 30 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу.