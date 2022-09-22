Для жителей южной и центральной части Тамбова организовали подвоз воды

22 сентября «РКС-Тамбов» проводит неотложные работы на территории водозаборного узла №3.

- Они позволят предотвратить возможные аварии в период повышенного водоразбора во время заполнения систем теплоснабжения и пуска тепла, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Из-за этого 22 сентября и до 6 часов 23 сентября будет ограничена подача холодной воды в ряде микрорайонов центральной и южной части города: ориентировочно в границах улиц Октябрьская – Железнодорожная - район МЖК – Астраханская –Клубная – Андреевская – Набережная.

На время ремонта будет организован подвоз воды жителям:

ул. Астраханская,175/17

18.00-19.00

ул. Астраханская,1/2

19.00-20.00

ул. Астраханская,1/16

20.00-21.00

ул. Астраханская,181 (м-н Рубль Бум)

12.00-13.00

21.00-22.00

ул. Астраханская,195а

14.00-15.00

21.00-22.00

ул. Астраханская,211

15.00-15.00

ул. Астраханская,190 (м-н Пятёрочка)

16.00-17.00

ул. Астраханская,182

12.00-13.00

17.00-18.00

ул. Карбышева,12

14.00-15.00

19.00-20.00

ул. Клубная,9

20.00-21.00

ул. С.Лазо,36

16.00-17.00

21.00-22.00

ул. Уборевича,9

13.00-14.00

19.00-20.00

ул. Красноармейская,9

14.00-15.00

20.00-21.00

ул. Андреевская,86б

15.00-16.00

21.00-22.00

ул. Советская,38а

16.00-17.00

ул. Пионерская,9

18.00-19.00

ул. Тельмана,5-7

17.00-18.00

ул. Набережная,26/1

19.00-20.00

ул. Энгельса,5

20.00-21.00

ул. 60 лет Октября,5

12.00-13.00

21.00-22.00

ул. Астраханская,8

14.00-15.00

ул. Гоголя,6

15.00-16.00

ул. Набережная,10

16.00-17.00

ул. С.Ценского,5

17.00-18.00

ул. Набережная,74

18.00-19.00

ул. Советская,56

20.00-21.00

ул. К.Маркса,35/45

12.00-13.00

21.00-22.00

ул. Лермонтовская,30

13.00-14.00

ул. Лермонтовская,1б

15.00-16.00

ул. Кронштадская пл,4

16.00-17.00

ул. Советская,38б

20.00-21.00

ул. Советская,22

21.00-22.00

ул. М.Горького,10

12.00-13.00

ул. Базарная,103

13.00-14.00

ул. Интернациональная,47

15.00-16.00

ул. Красная,6

16.00-17.00

ул. Интернациональная,69

19.00-20.00

20.00-21.00

ул. Державинская,13

18.00-19.00

ул. Октябрьская,2а

19.00-20.00

ул. Железнодорожная,50

13.00-14.00

21.00-22.00

ул. Интернациональная,88

14.00

ул. Базарная,97

15.00-16.00

ул. Интернациональная,30е

16.00-17.00

Комсомольская/Пролетарская

20.00-21.00

Ленинградская/Базарная

12.00-13.00

К.Маркса/Ленинградская

14.00-15.00

Кронштадская/К.Маркса

15.00-16.00

Кирова/Базарная

16.00-17.00

Кирова/К.Маркса

17.00-18.00

А.Бебеля,28

19.00-20.00

ул. Интернациональная,56 4-я гор. больница

14.00

Военный госпиталь

15.00

2-я гор. им.арх.Луки

14.00

ул. Балашовская,33 инфекционная больница

16.00