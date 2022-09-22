Для жителей южной и центральной части Тамбова организовали подвоз воды

22 сентября «РКС-Тамбов» проводит неотложные работы на территории водозаборного узла №3.
- Они позволят предотвратить возможные аварии в период повышенного водоразбора во время заполнения систем теплоснабжения и пуска тепла, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.
Из-за этого 22 сентября и до 6 часов 23 сентября будет ограничена подача холодной воды в ряде микрорайонов центральной и южной части города: ориентировочно в границах улиц Октябрьская – Железнодорожная - район МЖК – Астраханская –Клубная – Андреевская – Набережная.
На время ремонта будет организован подвоз воды жителям:
ул. Астраханская,175/17
18.00-19.00
ул. Астраханская,1/2
19.00-20.00
ул. Астраханская,1/16
20.00-21.00
ул. Астраханская,181 (м-н Рубль Бум)
12.00-13.00
21.00-22.00
ул. Астраханская,195а
14.00-15.00
21.00-22.00
ул. Астраханская,211
15.00-15.00
ул. Астраханская,190 (м-н Пятёрочка)
16.00-17.00
ул. Астраханская,182
12.00-13.00
17.00-18.00
ул. Карбышева,12
14.00-15.00
19.00-20.00
ул. Клубная,9
20.00-21.00
ул. С.Лазо,36
16.00-17.00
21.00-22.00
ул. Уборевича,9
13.00-14.00
19.00-20.00
ул. Красноармейская,9
14.00-15.00
20.00-21.00
ул. Андреевская,86б
15.00-16.00
21.00-22.00
ул. Советская,38а
16.00-17.00
ул. Пионерская,9
18.00-19.00
ул. Тельмана,5-7
17.00-18.00
ул. Набережная,26/1
19.00-20.00
ул. Энгельса,5
20.00-21.00
ул. 60 лет Октября,5
12.00-13.00
21.00-22.00
ул. Астраханская,8
14.00-15.00
ул. Гоголя,6
15.00-16.00
ул. Набережная,10
16.00-17.00
ул. С.Ценского,5
17.00-18.00
ул. Набережная,74
18.00-19.00
ул. Советская,56
20.00-21.00
ул. К.Маркса,35/45
12.00-13.00
21.00-22.00
ул. Лермонтовская,30
13.00-14.00
ул. Лермонтовская,1б
15.00-16.00
ул. Кронштадская пл,4
16.00-17.00
ул. Советская,38б
20.00-21.00
ул. Советская,22
21.00-22.00
ул. М.Горького,10
12.00-13.00
ул. Базарная,103
13.00-14.00
ул. Интернациональная,47
15.00-16.00
ул. Красная,6
16.00-17.00
ул. Интернациональная,69
19.00-20.00
20.00-21.00
ул. Державинская,13
18.00-19.00
ул. Октябрьская,2а
19.00-20.00
ул. Железнодорожная,50
13.00-14.00
21.00-22.00
ул. Интернациональная,88
14.00
ул. Базарная,97
15.00-16.00
ул. Интернациональная,30е
16.00-17.00
Комсомольская/Пролетарская
20.00-21.00
Ленинградская/Базарная
12.00-13.00
К.Маркса/Ленинградская
14.00-15.00
Кронштадская/К.Маркса
15.00-16.00
Кирова/Базарная
16.00-17.00
Кирова/К.Маркса
17.00-18.00
А.Бебеля,28
19.00-20.00
ул. Интернациональная,56 4-я гор. больница
14.00
Военный госпиталь
15.00
2-я гор. им.арх.Луки
14.00
ул. Балашовская,33 инфекционная больница
16.00