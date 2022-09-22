В Тамбове отапливают больше 80% детских садов и почти 90% школ

С 20 сентября в соответствии с постановлением главы администрации города в областном центре начали подачу тепла на объекты социальной сферы. Подключение детских садов, школ, учреждений здравоохранения проводится по заявкам, которые направляют их руководители.

По состоянию на утро 22 сентября отопление подано в 81% детсадов. Еще два детских садика планируется подключить в пятницу. Таким образом, из 79 объектов в 66 тепло придет в течение первых четырех дней. Часть дошкольных учреждений в связи с особенностями подключения к сетям теплоснабжения начнет отапливаться одновременно с близлежащими жилыми домами.

Из 45 школ в первые два дня тепло было подано на 39 (87%). До понедельника, 26 сентября, будут подключены еще три учреждения образования.

- В оставшиеся три школы теплоноситель поступит сразу после окончания ремонтных работ на квартальных сетях, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.