В Тамбове под видом массажного салона работал притон с проститутками

20 сентября оперативники установили, что в двухэтажном здании на улице Мичуринской города Тамбова на втором этаже работал так называемый массажный салон, где посетителям предлагался по прейскуранту весь комплекс массажных и не только услуг. В помещении организовано несколько комнат с приглушенным светом, широкими кроватями, соответствующими картинами на стенах. В подсобных помещениях полицейские нашли различные приспособления, указывающие на то, что здесь практиковались не только массажные услуги, а также найдена клиентская база.

Сотрудники уголовного розыска опросили хозяйку заведения и "массажистку" на предмет организации занятия проституцией.

- После проведения соответствующей проверки подразделением дознания УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В рамках его расследования полицейскими предстоит установить и опросить всех работников так называемого массажного салона, собрать улики и доказательства совершения преступной деятельности.