Тамбовская область снова возглавила Национальный экологический рейтинг

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг регионов» по итогам лета 2022 года. Тамбовская область заняла первое место в рейтинге, являясь самым экологически чистым регионом России. На второй и третьей позиции разместились Белгородская область и Республика Алтай.

Национальный экологический рейтинг регионов России рассчитывается экологами и публикуется с 2008 года по итогам каждого сезона, четыре раза в год. При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, наличие выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти.

В Тамбовской области ежегодно реализуются различные природоохранные проекты. На предприятиях региона идут процессы внедрения в производство природоохранного оборудования и модернизация систем очистки.

- Тамбовщина на протяжении лета оставалась экологически стабильным регионом. Об этом свидетельствуют данные технических измерений и лабораторного анализа, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.